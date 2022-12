Qatar 2022, Serbia-Svizzera: le probabili formazioni

02-12-2022 09:38

Grande attesa per Serbia-Svizzera, terza e ultima gara del gruppo G. Il match è in programma, a partire dalle ore 20:00 al Stadium 974 di Ras Abu Aboud. Impresa complicata per i serbi che, al momento, hanno un solo punto in classifica. Serve vincere e sperare che il Camerun non vinca con il Brasile. Decisamente messa meglio la nazionale elvetica: tre punti in classifica e più opzioni per agguantare gli ottavi di finale: basta anche il pareggio (sempre che il Camerun non bassa il Brasile in maniera netta).

Ancora out Vlahovic (Mondiale da dimenticare fino ad ora). Il Ct Stojkovic dovrebbe riaffidarsi al 3-4-1-2 con Milinkovic-Savic e Tadic alle spalle della punta centrale Mitrovic. Dal primo minuto anche il bianconero Kostic. Dall’altra parte, modulo speculare. Il Ct Yakin punterà ancora su Embolo come attaccante di riferimento.

Le probabili formazioni:

SERBIA (3-4-2-1): V.Milinkovic-Savic; Veljkovic, Milenkovic, S.Mitrovic; Zivkovic, Lukic, Maksimovic, Kostic; Tadic, S.Milinkovic-Savic; A.Mitrovic. Ct: Stojkovic

SVIZZERA (4-2-3-1): Sommer; Widmer, Akanji, Elvedi, Rodriguez; Xhaka, Freuler; Shaqiri, Sow, Vargas; Embolo. Ct: Yakin