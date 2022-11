Qatar 2022, Southgate: "Il Senegal sarà pericoloso"

29-11-2022 23:52

L’Inghilterra ha terminato il suo girone ai Mondiali 2022 in Qatar con il netto 3-0 nei confronti del Galles e la qualificazione agli ottavi da primi in classifica. Il ct Gareth Southgate ha commentato così l’ultimo successo ottenuto: “I nostri grandi giocatori si sono fatti valere e hanno creato bei momenti in questo girone. Oggi siamo un po’ mancati nel primo tempo, ma siamo stati bravi nel secondo”.

Sul Senegal prossimo avversario agli ottavi di finale, Southgate ha invece detto: “Non sono ancora riuscito a vedere le loro partite. Li ho visti contro l’Iran a settembre. Hanno alcuni grandi calciatori che giocano in grandi campionati. Sappiamo che siamo i favoriti, ma affrontiamo una squadra pericolosa”.