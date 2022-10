Qatar 2022, Spagna: Sergio Ramos nella lista dei pre-convocati per il Mondiale

27-10-2022 19:36

Il difensore del PSG Sergio Ramos rientra nella lista dei pre convocati di Luis Enrique per il Mondiale in Qatar che inizierà tra meno di un mese. L’allenatore ha inviato alla FIFA una lista di 55 giocatori (cinque per ruolo) da cui l’11 novembre verranno selezionati i 26 giocatori per Qatar 2022.

La lista comprende la maggior parte dei giocatori che hanno partecipato alle qualificazioni per la Coppa del Mondo (tra cui Ansu Fati, ancora in grande dubbio date le sue condizioni fisiche) e gli ancora infortunati Oyarzabal e Gerard Moreno, così come le nuove leve Nico Williams e ‘El Panda’ Iglesias.

Ramos, che è stato presente nella rosa delle ultime due partite della Spagna, non è stato convocato per le gare contro Svizzera e Portogallo. Come riporta AS, però, l’ex capitano del Real Madrid ha al momento pochissime possibilità di prendere parte alla prossima Coppa del Mondo.

La RFEF, su richiesta del tecnico ex Barcellona e Roma, non renderà pubblica questa lista. Altri Paesi, come l’Argentina e l’Uruguay, lo hanno invece fatto già da tempo. Tuttavia, sembra che la Spagna preferisca aspettare, dato il gran numero di giocatori con problemi fisici che possono ancora recuperare prima della scadenza fissata dalla FIFA, che pubblicherà le liste definitive dei 32 Paesi il 14 novembre.