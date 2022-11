Qatar 2022, Stephanie Frappart arbitrerà Costa Rica-Germania

29-11-2022 21:04

La 38enne di Val-d’Oise Stephanie Frappart sarà la prima donna ad arbitrare una partita della Coppa del Mondo. La Frappar infatti è stata designata come direttore di gara per la prossima partita tra la Costa Rica e la Germania.

l direttore di gara francese è una delle tre donne nel gruppo dei 36 fischietti, e finora neanche una delle tre era stata ancora scelta come arbitro. Tutte e tre avevano avuto il ruolo di quarto uomo, ma mai come fischietto principale. Sarà la prima volta in tutta la storia che una donna aribitrerà una gara dei Mondiali.