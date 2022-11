Qatar 2022, Stojkovic: “il Brasile ha vinto meritatamente, noi non al top”

24-11-2022 23:55

“La chiave è tutta nel secondo tempo, fisicamente non siamo riusciti ad imporci. Il Brasile è troppo bravo per non approfittarne. Nella prima parte siamo stati più solidi, più uniti. Bisogna anche considerare i tre giocatori convalescenti che non erano al top, ovvero Vlahovic, Mitrovic e Kostic. Comunque il Brasile ha vinto meritatamente, hanno dominato nel secondo tempo”. Queste le parole del ct serbo, Dragan Stjkovic, rilasciate a Tv Arena dopo la sconfitta subìta contro il Brasile.

Anche il capitano della nazionale serba, Dusan Tadic, ha riconosciuto i meriti degli avversari: “Il Brasile è una squadra di altissima qualità. Nel primo tempo ci siamo difesi bene, potevamo anche minacciare in alcune situazioni, ma non l’abbiamo fatto. Poi è arrivato il primo gol e abbiamo dovuto rischiare di più. Sì, hanno meritato di vincere, hanno fatto meglio. Oggi sono stati più bravi di noi, ma andiamo avanti”.