Qatar 2022, Suarez raggiante: "Possiamo ancora sognare"

27-11-2022 14:18

Il CT costaricense Luis Fernando Suarez ha commentato così ad Am Prensa la prestazione dei Tycos: “La cosa più importante era vincere e ci siamo riusciti, la squadra è tornata quella che è sempre stata. Abbiamo battuto il Giappone e possiamo ancora sognare: abbiamo difeso bene e poi cercato di ripartire sfruttando ogni possibile occasione in attacco. Nonostante questo successo, dobbiamo fare meglio in avanti”.

L’allenatore colombiano è al terzo Mondiale: aveva difatto guidato l’Ecuador nel 2006 e l’Honduras nel 2014; il girone dei centro-americani si chiuderà giovedì contro la Germania, mentre l’altra partita sarà Spagna-Giappone.