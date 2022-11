Qatar 2022, Svizzera: i convocati per i Mondiali

09-11-2022 20:26

Saranno il difensore del Torino Ricardo Rodriguez e il centrocampista del Bologna Michel Aebischer i due “italiani” convocati da Murat Yakin per il Mondiale qatariota. Yakin, inoltre, ha deciso, per precauzione di portare in Asia ben quattro portieri a causa delle precarie condizioni fisiche del titolare (e pararigori) Yann Sommer e del suo vice Jonas Omlin.

Queste le scelte dei rossocrociati:

PORTIERI: Yann Sommer (Borussia Moenchengladbach), Jonas Omlin (Montpellier), Gregor Kobel (Borussia Dortmund), Philipp Koehn (Salisburgo).

DIFENSORI: Manuel Akanji (Manchester City), Nico Elvedi (Borussia Moenchengladbach), Fabian Schaer (Newcastle), Eray Comert (Valencia), Silvan Widmer ed Edimilson Fernandes (Magonza), Ricardo Rodriguez (Torino).

CENTROCAMPISTI: Remo Freuler (Nottingham Forest), Granit Xhaka (Arsenal), Djibril Sow (Eintracht), Michel Aebischer (Bologna), Fabian Frei (Basilea), Denis Zakaria (Chelsea), Christian Fassnacht e Fabian Rieder (Young Boys), Ardon Jashari (Lucerna), Renato Steffen (Lugano).

ATTACCANTI: Breel Embolo (Monaco), Haris Seferovic (Galatasaray), Xherdan Shaqiri (Chicago Fire), Noah Okafor (Salisburgo), Ruben Vargas (Augusta).