Qatar 2022, Trezeguet: "Spero che vinca l'Argentina"

17-12-2022 14:09

David Trezeguet ammette che la finale della Coppa del Mondo di domenica sarà “difficile dal punto di vista personale”, poiché l’ex vincitore della Coppa del Mond, con origini argentine ma che ha sempre giocato coi francesi, fa il tifo per Lionel Messi.

L’ex stella della Juventus Trezeguet è combattuto dalla sua fedeltà a ciascun Paese, ma la sua sensazione è che Messi meriti di vincere la Coppa del Mondo e ne abbia più bisogno di Kylian Mbappe.

Trezeguet è stato campione con i Bleus nel 1998, avendo scelto di giocare per la Francia, dove è nato, piuttosto che per l’Argentina, da dove provenivano i suoi genitori.

Guardando al momento di Messi, Trezeguet ha detto a TyC Sports: “Lo ripeto continuamente, per me emotivamente, sapendo che sarà la sua ultima Coppa del Mondo, Leo merita di essere campione. Lui fa sognare, questo non toglie alla Francia l’ambizione di voler mantenere il titolo. La Francia è venuta per essere campione del mondo, non c’è dubbio. Qui la differenza è l’età, Leo è a fine carriera, Mbappe ha appena iniziato e stabilirà ogni tipo di record. Insieme al PSG sono la combinazione perfetta, ma l’Argentina gioca per Messi, tutto passa da lui. È difficile dal punto di vista personale, emotivo. Qualcosa che non volevo, ma ehi, questa deve essere una festa ed è una grande finale. È quello che tutti ci aspettavamo, per caratteristiche, storia, sono le due migliori squadre del Mondiale”.