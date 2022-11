Qatar 2022, Tunisia: i convocati per il Mondiale

14-11-2022 12:52

La Tunisia, tramite un comunicato ufficiale, ha diramato la lista ufficiale dei calciatori convocati per la Coppa del Mondo che partirà tra pochi giorni in Qatar. A rappresentare “l’Italia” ci sarà il difensore della salernitana, Dylan Bronn. La Nazionale nordafricana che, fino a qualche settimana fa, era sulla graticola con il rischio di venir estromessa dal mondiale a causa delle ingerenze governative sulle scelte del ct, parte come outsider ma non sarà, a detta degli addetti ai lavori, una squadra materasso, anche in considerazione di come brillerà la stella del Montpellier, il fuoriclasse Khazri.

Queste le scelte dei nordafricani:

PORTIERI: Aymen Dahmane (Club Sportif Sfaxien), Bechir Ben Said (Monastir), Mouez Hassan (Club Africain), Aymen Balbouli (Étoile Sportive Sahel).

DIFENSORI: Wajdi Kechrida (Atromitos, Grecia), Mohamed Drager (Lucerna, Svizzera), Dylan Bronn (Salernitana, Italia), Nader Ghandri (Club Africain), Montassar Talbi (Lorient, Francia), Yassine Meriah (Esperance Tunisi), Ali Maaloul (Al-Ahly, Egitto), Ali Abdi (Caen, Francia), Bilel Ifa (Kuwait Sc, Kuwait).

CENTROCAMPISTI: Ferjani Sassi (Al-Duhail, Qatar), Mohamed Ali Ben Romdhane (Esperance Tunisi), Ellyes Skhiri (Colonia, Germania), Hannibal Mejbri (Birmingham, Inghilterra), Aissa Laidouni (Ferencvaros, Ungheria), Ghailane Chaaleli (Esperance Tunisi).

ATTACCANTI: Anis Ben Slimane (Brondby, Danimarca), Naïm Sliti (Ettifaq, Arabia Saudita), Whabi Khazri (Montpellier, Francia), Seifeddine Jaziri (Zamalek, Egitto), Taha Yassine Khenissi (Kuwait Sc, Kuwait), Issam Jebali (Odense, Danimarca), Youssef Msakni (Al-Arabi, Doha).