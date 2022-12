Qatar 2022, tutte le qualificate agli ottavi di finale

03-12-2022 10:15

Con la vittoria in extremis del Camerun sul Brasile, si è conclusa la fase a giorni della Coppa del Mondo in Qatar 2022. Già tante le sorprese in queste prime partite, come le sorprendenti eliminazioni di Germania, Danimarca e Belgio.

Agli ottavi di finale troveremo due nazionali africane (Senegal e Marocco), due asiatiche (Giappone e Corea del Sud), tre americane (USA, Argentina, Brasile) e una dell’Oceania (Australia). Tutte le altre sono selezioni europee.

Queste sono tutte le 16 qualificate agli ottavi di finale:

Paesi Bassi: prima del girone A

Senegal: seconda nel girone A

Inghilterra: prima del girone B

USA: secondi nel girone B

Francia: prima del girone D

Australia: seconda nel girone D

Argentina: prima del girone C

Polonia: seconda nel girone C

Marocco: prima del girone F

Croazia: seconda nel girone F

Giappone: prima del girone E

Spagna: seconda nel girone E

Brasile: prima del girone G

Svizzera: seconda nel girone G

Portogallo: prima del girone H

Repubblica di Corea: seconda nel gruppo H

Queste invece le otto gare che vedremo in questa fase del Mondiale in Qatar, con USAS e Argentina impegnate già oggi, sabato 3 dicembre:

Paesi Bassi – USA

Argentina – Australia

Francia – Polonia

Inghilterra – Senegal

Giappone vs Croazia

Brasile vs Repubblica di Corea

Marocco vs Spagna

Portogallo vs Svizzera