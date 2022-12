Qatar 2022, Van Dijk sprona l'Olanda: "Possiamo migliorare ancora"

03-12-2022 18:38

Da buon capitano Virgil Van Dijk carica la truppa in arancio: “”Penso che possiamo fare ancora meglio di quanto abbiamo dimostrato fino a questo momento” commenta al 90′ “Mi sento meglio partita dopo partita, anche quando abbiamo la palla in possesso siamo migliorati e possiamo giocare ancora meglio. Sappiamo bene cosa significa giocare bene e oggi lo abbiamo dimostrato in diverse occasioni. Penso che abbiamo segnato due gol fantastici, poi ne abbiamo preso uno: non ho idea di come sia successo, ma abbiamo lottato ancora e questo dice molto sulla tempra di questa squadra squadra. L’obiettivo è quello di vincere altre tre partite: sfortunatamente non è facile come sembra, ma se sfruttiamo i due giorni in più che abbiamo per recuperare dopo abbiamo modo di riprovarci”.

Il 31enne di origini surinamesi ha esordito in Nazionale nell’ottobre 2015: in 53 partite ha realizzato 6 gol.