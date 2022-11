Qatar 2022, Van Gaal: "Non abbiamo fatto bene quando non avevamo la palla"

25-11-2022 20:18

Nona partita senza sconfitte al Mondiale per il CI Van Gaal sulla panchina degli arancioni, ma ai microfoni di NOS la soddisfazione per il gioco espresso contro l’Ecuador non è sinonimo di entusiasmo: “Ancora una volta abbiamo giocato male in fase di possesso. Abbiamo perso tutti i duelli e spesso abbiamo dato la palla all’avversario. È incredibile come abbiamo giocato, ma anche se non siamo stati in partita abbiamo almeno concesso poco. Era Aké il nostro uomo libero e avrebbe dovuto prendere più iniziativa prima dell’intervallo: gliel’ho detto a fine primo tempo e ha fatto meglio nella ripresa, ma se tutta la squadra non riesce a trovare il compagno, diventa difficile ed è meglio ottenere un pareggio che perdere. In Nations League abbiamo dimostrato di saper giocare bene, ma questi avversari hanno uno stile diverso: non sono così triste, siamo in vetta e starò al fianco dei miei giocatori”.

L’Olanda chiuderà la prima fase contro il Qatar, già estromesso dal torneo che organizza, martedì: una vittoria garantirebbe il primo posto evitando un potenziale incrocio agli ottavi contro l’Inghilterra.