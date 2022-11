Qatar 2022, Van Gaal: “Siamo stati imprecisi e sprecato troppe occasioni”

21-11-2022 22:24

“Abbiamo fatto una buona partita dal punto di vista difensivo, concesso molto poche occasioni, ma non sono contento del possesso, siamo stati imprecisi sprecando le occasioni avute. Nella ripresa non è andata meglio ed è per questo che ho deciso di fare dei cambi che hanno dato una svolta. Sono felice per aver battuto una squadra quotata come i campioni d’Africa”. Queste le parole del ct Louis Van Gaal al termine della gara vinta dagli orange sui leoni della Taranga.

Il tecnico ha fatto i complimenti a Memphis Depay, uno dei giocatori più attesi ma non ancora al top dopo l’infortunio: “Ha giocato un ruolo importante per la vittoria di oggi, ora vedremo come recupererà. Sono inoltre molto felice per il gol realizzato da Cody Gakpo ma devo ammettere che siamo stati troppo imprecisi con la palla nei piedi, abbiamo sprecato diverse occasioni, dobbiamo organizzarci meglio. Analizzeremo bene questa partita – conclude Van Gaal – e vedremo cosa deve essere migliorato, ma vincere una gara nel finale è sempre bello, ti regala una dose bonus di fiducia”.