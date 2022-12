Qatar, Ayew shock: "Ho perso il mio figlioccio prima del Portogallo"

04-12-2022 13:15

Il capitano del Ghana André Ayew, tramite i social, ha voluto rendere pubblica una tragedia della sua famiglia: “Personalmente sono stati momenti molto difficili per me nei giorni scorsi. Ho perso il mio figlioccio la mattina prima della partita con il Portogallo, e anche mia figlia è stata portata d’urgenza in ospedale dopo l’Uruguay – ha scritto il numero 10 ghanese su Instagram -“.

Fortunatamente c’è anche una buona notizia: “Grazie all’Onnipotente Allah, sta migliorando. Questi momenti difficili mi ispireranno a tornare più forte e migliore in futuro, e così credo, lo faranno le Black Stars. Grazie a tutti per le vostre preghiere e per il sostegno incondizionato. Riposa in pace Adam”, ha concluso Ayew.