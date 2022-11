Qatar già eliminato dai Mondiali: eguagliato un record negativo

25-11-2022 19:25

Il pareggio tra Olanda ed Ecuador fa ufficialmente calare il sipario sul Mondiale del Qatar. I padroni di casa, sconfitti 2-0 al debutto dai sudamericani e 3-1 dal Senegal nella seconda partita, sono aritmeticamente eliminati dal torneo con una giornata di anticipo.

Impossibile recuperare quattro punti al duo di testa Olanda-Ecuador anche in caso di successo all’ultima giornata contro la formazione di Van Gaal.

Resta quindi solo la soddisfazione per il primo gol realizzato in un Mondiale, quello di Mohammed Muntari, per il provvisorio 1-2 contro il Senegal.

La formazione di Felix Sanchez entra però nella storia del Mondiale come la seconda nazionale organizzatrice a non superare il primo turno: l’unico precedente è quello del Sudafrica, che nel 2010 fu eliminato al termine della fase a gironi, ma dopo aver realizzato quattro punti, gli stessi del Messico. I Bafana Bafana dovettero soccombere per la peggior differenza reti.