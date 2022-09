Qatar, iniziativa di 8 nazionali contro le discriminazioni

21-09-2022 17:41

Nella giornata odierna dieci nazionali, tra le quali anche otto che parteciperanno al Mondiale in Qatar, hanno comunicato di essere desiderose di unirsi alla campagna OneLove contro le discriminazioni. Il messaggio di fratellanza e solidarietà sarà veicolato tramite i capitani con una fascia al braccio che indosseranno in tutte le gare del torneo. Questo segno distintivo si caratterizza da un enorme cuore al centro, colorato con sei colori differenti: rosso, nero, verde, rosa, giallo e azzurro. In mezzo al cuore il numero 1. La scritta OneLove completa la fascia.

Nello specifico, le nazionali che partecipano a questa iniziativa sono Inghilterra, Olanda, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Svizzera e Galles, che andranno in Qatar, e Svezia e Norvegia, che invece non ci saranno.

Queste le parole di Harry Kane riportate da Eurosport: “Sono fiero di unirmi agli altri capitani nel supportare la fondamentale campagna OneLove. Come capitani saremo in grado di competere tutti l’uno contro l’altro sul campo, però siamo uniti contro ogni forma di discriminazione. Questo è ancora più rilevante in un momento in cui la divisione è comune nella società. Indossare la fascia insieme a nome delle nostre squadre manderà un messaggio chiaro quando il mondo starà guardando”.