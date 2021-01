Quagliarella-Juventus, le verità di Ferrero

Tra cinque mesi Fabio Quagliarella non sarà più un giocatore della Sampdoria, fatto salvo ovviamente che il super bomber stabiese non rinnovi il proprio contratto con i blucerchiati in scadenza a fine giugno.

Interrogato a riguardo il presidente Massimo Ferrero non si è sbilanciato: “Rinnova? Vediamo. C’è fiducia? Certo”.

Ferrero è stato vago anche sull’interessamento della Juventus, che nei primi giorni della sessione di mercato di gennaio ha accarezzato l’idea di riportare Quagliarella in bianconero: “La Juventus l’ha cercato? Non mi ha chiamato nessuno”.

Infine sui possibili movimenti della Samp nelle ultime battute della campagna trasferimenti: “Se c’è da fare qualcosa lo faremo. La squadra sta bene, se si potrà rafforzare e far felici i miei tifosi lo faccio”.

OMNISPORT | 28-01-2021 20:42