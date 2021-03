Fabio Quagliarella continua la sua storia per un’altra stagione. L’attaccante blucerchiato, che ha compiuto 38 anni lo scorso gennaio, ha trovato l’accordo con la Sampdoria per il rinnovo di un altro anno del contratto, con ingaggio al ribasso.

Quagliarella, che ha esordito nel calcio professionistico nel 1999, è alla Sampdoria dal 2016. Per lui le reti in doriano sono 95 in 225 gare tra campionato e coppe.

OMNISPORT | 21-03-2021 13:22