Quali sono i 20 sportivi più pagati del mondo?

Forbes ha pubblicato la sua abituale classifica sui 100 sportivi più pagati del mondo. Ancora una volta, al primo posto per la quarta volta in sette anni risulta l’ormai ex pugile Floyd Mayweather, grazie a un premio di 275 milioni di dollari per il suo incontro di boxe svoltosi in agosto contro la stella UFC Conor McGregor, oltre a sponsorizzazioni per 10 milioni di euro.

Tra i primi 10 atleti più pagati del 2017 risultano anche tre calciatori. Lionel Messi ha superato Cristiano Ronaldo grazie a uno stipendio monstre da 80 milioni di dollari, cui vanno aggiunti 27 milioni di sponsorizzazioni con Adidas, Gatorade, Pepsi e Huawei. CR7 è terzo ed è sul podio per il sesto anno consecutivo: per lui 47 milioni di euro di sponsorizzazioni, ma un ingaggio più basso della Pulce (e anche per questo, sussurrano i maligni, è pronto a lasciare il Real se non aumenterà il compeso).

Nessuna donna tra i primi 100, dove invece risultano ben 40 giocatori di NBA. Nella Top Ten anche Roger Federer, che ha guadagnato nel 2017 qualcosa come 77 milioni di dollari.

Gli sportivi più pagati del mondo (primi venti, somme convertite in euro)

1 FLOYD MAYWEATHER JR. (boxe) 242 MLN di euro

2 LEO MESSI (calcio) 94 MLN di euro

3 CRISTIANO RONALDO (calcio) 91,7 MLN di euro

4 CONOR MCGREGOR (arti marziali) 84 MLN di euro

5 NEYMAR (calcio) 76 MLN di euro

6 LEBRON JAMES (basket) 72,6 MLN di euro

7 ROGER FEDERER (tennis) 65,5 MLN di euro

8 STEPH CURRY (basket) 65,3 MLN di euro

9 MATT RYAN (football) 57,3 MLN di euro

10 MATTHEW STAFFORD (football) 50,3 MLN di euro

11 KEVIN DURANT (basket) 48,6 mln di euro

12 LEWIS HAMILTON (F1) 43,3 MLN di euro

13 RUSSELL WESTBROOK (basket) 40,4 MLN di euro

14 JAMES HARDEN (basket) 39,3 MLN di euro

15 CANELO ALVAREZ (boxe) 37,7 MLN di euro

16 TIGER WOODS (golf) 36,7 MLN di euro

17 DREW BREES (football) 36,4 MLN di euro

18 SEB VETTEL (F1) 35,8 MLN di euro

19 DEREK CARR (football) 35,7 MLN di euro

20 RAFA NADAL (tennis) 35,1 MLN di euro

SPORTAL.IT | 07-06-2018 08:55