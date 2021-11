Qualificazioni Euro 2023 femminili: l'Italia asfalta il Lussemburgo

14-11-2021 22:50

Secondo successo per l’Italia su due partite del girone H di qualificazione agli Europei del 2023 che si disputeranno in Slovenia e Israele. Dopo la vittoria rimonta in casa della Slovacchia giovedì scorso, le azzurre di Lino Lardo hanno asfaltato il Lussemburgo a Faenza col punteggio di 82-48 e ora sono in testa da sole al raggruppamento.

Miglior marcatrice Sara Madera con 16 punti, suo career high in azzurro, in doppia cifra anche Nicole Romeo (12) e Marzia Tagliamento, 11 e anche per lei career high. Ha esordito con la maglia della Nazionale Matilde Villa, 17 anni il prossimo 9 dicembre.

OMNISPORT