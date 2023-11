Qualificazioni Euro2024: Ucraina-Italia, si gioca in campo neutro, ecco dove e perché

Sarà la BayArena di Leverkusen, in Germania, a ospitare l’ultima gara della fase a gironi di qualificazione per Euro2024: agli azzurri basta il pari

L’ultima volta che Ucraina e Italia si erano affrontate per la qualificazione agli Europei con gli azzurri in trasferta era il 12 settembre del 2007: vinse la nazionale all’epoca allenata da Donadoni per 2-1, con doppietta di Di Natale che vanificò il gol di Shevchenko. La partita si giocò allo stadio Olympiyskiy di Kiev ma stasera ad ospitare la sfida che vale un biglietto per Euro2024 non sarà una città ucraina.

L’Ucraina dall’inizio della guerra ha sempre giocato in campo neutro

L’Ucraina, infatti, dopo l’inizio della guerra non ha più giocato allo stadio NSK Olimpiyskiy di Kiev per ovvie ragioni ma è stata principalmente ospitata dalla Polonia, poi anche dalla Slovacchia nella gara contro Malta e per l’ultima gara di qualificazione la Germania.

Ucraina-Italia si gioca a Leverkusen

Stasera invece Ucraina-Italia si giocherà alla BayArena di Leverkusen, uno degli stadi deputati ad ospitare la kermesse l’anno prossimo. Attesi 10mila italiani ma saranno tantissimi anche i tifosi dell’Ucraina. Si calcola che siano oltre un milione gli ucraini esuli in Germania, in fuga dalla guerra.

A Leverkusen fa freddo, piove e la temperatura è gelida ma l’atmosfera allo stadio si preannuncia caldissima. Allo stadio si accede da un sentiero in mezzo al bosco che costeggia il fiume di Leverkusen ed è collegato benissimo con la stazione ferroviaria di Leverkusen mitte.

La BayArena è un esempio eccezionale di architettura moderna e design dello stadio. L’architetto principale, Ulrich Krüger, ha lavorato alla trasformazione del vecchio stadio in una struttura all’avanguardia che offre una visione chiara del campo da qualsiasi angolo. Il design è noto per la sua combinazione di acciaio, vetro e materiali moderni, che conferiscono allo stadio un aspetto distintivo.

A Leverkusen gli spalti sono vicini al campo

L’atmosfera dentro la BayArena è unica. Gli spalti sono vicini al campo, il che crea un’esperienza coinvolgente per i tifosi. La capacità totale dello stadio è di circa 30.000 spettatori, ma durante le partite importanti, sembra che ci siano molti di più grazie all’intensità della tifoseria. La BayArena ha visto molte partite memorabili nel corso degli anni. Una delle più celebri è stata la semifinale della Champions League del 2002 tra il Bayer Leverkusen e il Manchester United. La partita finì con il Manchester United che vinse 3-2 e si qualificò per la finale. Da ricordare anche Bayer Leverkusen-Roma, semifinale di Europa League dello scorso anno.

