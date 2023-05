Bayer Leverkusen-Roma, la moviola: Vincic sbaglia tanto, mancano due rossi

Prova insufficiente per l’arbitro sloveno Vincic nel ritorno della semifinale di Europa League tra Bayer e Roma: mancano due rossi per la formazione tedesca, graziati Hincapie e Diaby

19-05-2023 09:33

Giornalista con una passione sfrenata per gli Sport Usa, di cui è esperto conoscitore. Ma su Virgilio Sport è un osservatore del pallone nostrano e delle sue baruffe quotidiane. Appassionato di musica, ha sviluppato orecchio anche per borbottii degli spogliatoi, mugugni dei tifosi e voci di mercato

La Roma avanza in finale. La squadra di José Mourinho conquista la qualificazione all’atto concluso dell’Europa League pareggiando 0-0 sul campo del Bayer Leverkusen al termine di 90 minuti molto spigolosi. Ma nonostante il passaggio del turno sono i giallorossi a poter recriminare per la direzione arbitrale.

B.Leverkusen-Roma, Vincic ha ammonito nove giocatori

Per far capire quanto sia stata dura per lo sloveno Slavko Vincic, assistito da Tomaž Klančnik e Andraž Kovačič, con quarto uomo Irfan Peljto, mentre in sala Var c’erani Nejc Kajtazovic e come Avar Matej Jug, basti pensare a quante volte ha estratto il cartellino. Ben 9 gli ammoniti: : 45+3′ Hincapié, 56′ Palacios, 70′ Bakker, 70′ Ibanez, 89′ Cristante, 90′ Diaby, 90+7′ Tapsoba, 90+7′ Xabi Alonso, 90+9′ Abraham.

B.Leverkusen-Roma, i precedenti con le due squadre

C’era un sol precedente tra l’arbitro sloveno ed i giallorossi: Roma-Salisburgo 2-0, playoff di ritorno disputato allo stadio Olimpico e che ha vide i giallorossi rimontare la sconfitta rimediata all’andata contro gli austriaci. Anche il precedente con i tedeschi era soltanto uno: l’unico incrocio tra il direttore di gara sloveno e il Bayer Leverkusen era datato 2020 e risaliva al match contro il Porto, vinto per 2-1 dai tedeschi nell’edizione 2019/2020 dell’Europa League.

Bayer Leverkusen-Roma, mancano due rossi ai tedeschi

Non è stata una gara facile da arbitrare quelle tra Bayer Leverkusen e Roma, un match molto spigoloso e con tanto nervosismi e moltissimi contatti al limite. Si comincia già dal primo tempo quando Abraham prova a prendere posizione ma arriva il contatto di Hincapie che lo colpisce con il braccio e l’arbitro Vincic decide di far proseguire.

Nel secondo tempo la formazione tedesca rischia di finire in più di una circostanza in 10 uomini a cominciare dal 55’ quando l’intervento di Palacios su Matic con il piede a martello avrebbe meritato qualcosa più del giallo. Al 73’ Hincapie già ammonito ferma Bove da dietro, un chiaro fallo tattico che avrebbe meritato la seconda sanzione per il giocatore. Nei minuti di recupero rischia anche Diaby che stende Zalewski con un festone che avrebbe meritato il secondo cartellino e dunque l’espulsione.

Il Bayer protesta per un mancato calcio di rigore

Nel primo tempo tempo è il Bayer Leverkusen a recriminare nei confronti dell’arbitro sloveno Vincic a seguito del duello tra Cristante ed Azmoun: il giocatore della Roma con la spalla sbilancia l’attaccante iraniano e l’arbitro decide di far proseguire. La decisione sembra giusta anche se in quella circostanza il centrocampista giallorosso ha rischiato molto.

Vincic: prestazione insufficiente e il Var non può intervenire

La prova dell’arbitro sloveno Vincic è insufficiente anche se non ci sono tantissimi episodi chiave ma la gestione dei cartellini, sin dalle prime battute dell’incontro poteva essere differente. Le mancate espulsione per Hincapie e Diaby sono due situazioni di facili letture e dal Var, Kajtazovic non può intervenire a causa del protocollo (l’unica decisione rivedibile era quella su Palacios).