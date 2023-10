Euro2024, l’Italia si qualifica se… tutte le combinazioni per passare il turno

Teoricamente è possibile ancora anche il primo posto per gli azzurri ma è difficile. Tre partite da qui alla fine per tenere testa all'Ucraina

15-10-2023 10:02

Molto bene l’Italia contro Malta per gioco e risultato. Ma diciamoci la verità: non era nel test del San Nicola di Bari che gli azzurri si giocavano la qualificazione. Anzi, quello era un match nel quale c’era solo da perdere data la differente cilindrata a disposizione delle due squadre. Archiviata la pratica biancorossa, per il team di Luciano Spalletti restano ora tre partite per non fallire l’assalto al prossimo Europeo. Inghilterra, Macedonia del Nord e Ucraina in ordine cronologico. Ma vediamo quali sono le combinazioni possibili per portare i nostri in Germania.

Pochi dubbi sul primato inglese, si gioca per il 2° posto

Partiamo dal calendario. Difficilmente l’Inghilterra potrà farsi sfuggire il primo posto, a prescindere dal risultato della gara di Wembley di martedì prossimo contro l’Italia. I Tre Leoni avranno dopo due partite abbordabili contro Malta e Macedonia che dovrebbero garantirle di mantenere inalterata la vetta. Così si concorre per la seconda piazza, comunque utile per ottenere il biglietto per la Germania.

Da questo punto di vista, allora, il confronto cruciale per gli azzurri diventa lo spareggio contro l’Ucraina del 20 novembre. Sarebbe opportuno arrivarci sopra in classifica, così da poter fare affidamento su due risultati su tre per chiudere l’avventura alle spalle dei britannici.

Nel malaugurato caso di sconfitta, invece, conta la differenza reti negli scontri diretti tenendo conto che all’andata gli azzurri vinsero per 2-1. Perdere con 2 gol di scarto sarebbe una mazzata pressoché insormontabile, considerato l’ultimo impegno ucraino con Malta. In caso di sconfitta con parità di gol negli scontri diretti il conteggio invece andrebbe fatto sulla differenza gol totale.

Il salvagente della Nations League. Spareggi sicuri per gli azzurri

Resta un’ulteriore ipotesi. Al termine dei gironi ci sono anche gli spareggi per assegnare gli altri 4 posti che mancherebbero per completare il quadro di Germania 2024. L’Italia sarebbe sicura di arrivarci a prescindere dalla posizione in cui termina nel Gruppo C.

Questo perché gli azzurri sono stati semifinalisti nell’ultima Nations League, manifestazione che viene presa in considerazione anche per l’Europeo. La formula degli spareggi consisterebbe in semifinale ed eventuale finale. Roba forte, ancor di più tenendo presente il nostro recente passato. Ma è un qualcosa che l’Italia ha tutte le possibilità di scongiurare nei 360 minuti mancanti, come ha dimostrato anche ieri nel 4-0 su Malta.