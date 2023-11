Italia, col pari in Ucraina si passa ma è molto meglio vincere, ecco perché

Tutto in 90': l'Italia si gioca l'accesso a Euro 2024 contro l'Ucraina. Spalletti ha due risultati su tre a favore, ma una vittoria servirebbe molto

19-11-2023 14:30

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio che racchiude un turbinio di emozioni. Sì, il pallone è una cosa seria. E io adoro raccontarne la grande bellezza.

Tutto in novanta minuti. Battuta la bestia nera Macedonia del Nord, all’Italia resta solo l’ultimo ostacolo: lo scontro diretto con l’Ucraina in programma lunedì a Leverkusen. Gli azzurri hanno due risultati su tre per l’accesso diretto a Euro 2024. Ma vincere conterebbe non poco: scopriamo insieme perché.

Euro 2024, a Leverkusen lo scontro diretto tra Ucraina e Italia

Con l’Inghilterra certa del primato nel Gruppo C, l’Italia può vincere o pareggiare con l’Ucraina nell’ultimo atto delle qualificazioni a Euro 2024 che andrà in scena lunedì (ore 20:45) a Leverkusen, in Germania. Entrambe sono a quota 13, ma avendo avuto la meglio a San Siro, gli azzurri sarebbero avanti negli scontri diretti nel caso in cui si registrasse il segno X. Un successo, però, consentirebbe alla selezione di Spalletti di posizionarsi meglio nel sorteggio della fase finale della rassegna continentale.

Gli scenari: che cosa succede se l’Italia supera l’Ucraina

Se l’Italia dovesse mandare al tappeto l’Ucraina, raggiungerebbe i 16 punti finendo così per piazzarsi in terza fascia. Certo, i rischi sarebbe comunque dietro l’angolo, ma è senza alcun dubbio lo scenario migliore per la Nazionale. Nella prima fascia sono numerose le big: dalla Germania al Portogallo, passando per Inghilterra, Spagna, Francia e, con ogni probabilità, il Belgio. Gli ostacoli della seconda, invece, sono al momento rappresentati da Danimarca, Turchia e Svizzera. C’è anche la questione ranking: un risultato positivo farebbe mantenere il nono posto, con la possibilità di migliorare la posizione al cospetto di una vittoria. E sarebbe importante per il sorteggio delle qualificazioni al Mondiale 2026.

Che cosa succede, invece, se l’Italia pareggia con l’Ucraina

Anche il pareggio consente all’Italia di volare in Germania, ma con 14 punti in classifica il rischio è scivolare in questa fascia (dipende ovviamente anche dai risultati delle altre partite). Dunque, gli azzurri non troverebbero solo le corazzate della prima fascia e le trappole della seconda, ma anche avversari ostici della terza, come potrebbero essere Serbia e Olanda.

Cosa succede se l’Italia perde con l’Ucraina

In caso di sconfitta, alla Nazionale non resterebbe che giocarsi l’Europeo attraverso i playoff, che già ci sono costati gli ultimi due Mondiali. Se la Croazia riuscisse a qualificarsi direttamente e analizzando le classifiche allo stato attuale, l’Italia affronterebbe l’Estonia, mentre la Polonia il Galles. Peggio andrebbe con la Croazia ai playoff, perché a Donnarumma e compagni toccherebbe la Polonia. La finale tra le due vincenti si disputerà poi in una sede che sarà sorteggiata il 23 novembre. E chi la spunta è costretto ad accontentarsi della quarta fascia.