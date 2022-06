Qualificazioni europee: l'Italia Under 21 pareggia 1-1 in Svezia

09-06-2022 20:15

Finisce 1-1 a Helsingborg la nona partita dell’Italia Under 21 nel girone F di qualificazione per i campionati europei di categoria contro i pari età della Svezia. Decisiva per la qualificazione diretta sarà la sfida di martedì prossimo contro l’Irlanda, che è seconda a due punti. Gli scandinavi sono andati in vantaggio dopo solo 9 minuti con un tiro di Gustafsson deviato in modo decisivo da Parisi. Gli azzurrini hanno pareggiato al 57’ grazie a un calcio di rigore assegnato per un fallo di Holm su Parisi e trasformato da Rovella.