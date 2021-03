Qualificazioni mondiali: il Bayern cambia idea su Lewandowski e Alaba

Il Bayern Monaco, tornando sui suoi passi, ha deciso di consentire a Robert Lewandowski e David Alaba di raggiungere le rispettive nazionali per le partite di qualificazione al Mondiale 2022, al contrario di quanto annunciato ieri, quando non aveva concesso il permesso a causa del problema dell’obbligo della quarantena di due settimane che vige in Germania al ritorno dalle trasferte in Gran Bretagna.

“Diamo semaforo verde a entrambi”, ha annunciato invece oggi il tecnico dei campioni d’Europa Hansi Flick dopo la vittoria per 4-0 sullo Stoccarda in Bundesliga. Lewandowski, autore di una tripletta, dovrebbe giocare il 31 marzo a Wembley in Inghilterra-Polonia, mentre Alaba dovrebbe della partita in Scozia-Austria a Glasgow il 25 marzo.

OMNISPORT | 20-03-2021 20:58