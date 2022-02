Qualificazioni Mondiali: l'Italia cede all'Islanda al secondo overtime

24-02-2022 23:42

Partita al cardiopalma a Hafnarfjordur, in Islanda, dove i padroni di casa, nella terza partita del girone H delle qualificazioni per i Mondiali del 2023, piegano l’Italia per 107-105 solo al secondo tempo supplementare.

Gli azzurri di Meo Sacchetti sono stati salvati due volte da Stefano Tonut, autore di quattro punti consecutivi al termine dei regolamentari, finiti sull’85-85, e di una tripla da casa sua che alla fine del primo overtime ha firmato il 94-94 prolungando ulteriormente la partita di altri cinque minuti.

L’Italia è terza nel girone e sempre virtualmente qualificata alla fase successiva, domenica sera gli azzurri saranno impegnati al PalaDozza di Bologna sempre contro l’Islanda.

