Qualificazioni Mondiali, l'Italia si riscatta e batte l'Islanda

L’Italia trionfa contro l’Islanda nella quarta gara del girone per le qualificazioni Mondiali. Gli azzurri, dopo un primo quarto combattuto, prendono il largo dopo il primo tempo e chiudono i conti 95-87. Seconda vittoria azzurra in queste qualificazioni. Della Valle il migliore chiude con 26 punti.

Primo quarto molto combattuto tra Italia e Islanda. Punteggio alto al PalaDozza, gli azzurri inseguono ma restano in partita contro gli ospiti che anche senza Hermannsson tirano 12 su 19 dal campo con 3 triple. Nico Mannion inizia subito forte, andando in doppia cifra dopo 10′ di gioco. Nel secondo quarto invece i padroni di casa sono devastanti. Due triple importanti firmate Della Valle e Pajola permettono agli azzurri di prendere fiducia.

L’Italia è avanti di 8 punti a metà gara dopo essere stata a -5 in avvio. Amedeo Della Valle, a quota 15 con 10 su 11 ai liberi è il migliore a fine primo tempo per gli azzurri. Per l’Islanda spicca Fridriksson con 17 punti con 7 su 14 al tiro.

Nel terzo quarto, l’Italia rientra con la stessa grinta del secondo quarto. Due bombe di Michele Vitali e il jumper di Mannion portano i padroni di casa sul +16, massimo vantaggio per i ragazzi di Sacchetti. L’Islanda reagisce ma gli azzurri riescono a mantenere una buona distanza a 10′ dal termine della sfida. Della Valle è devastante e grazie alle sue giocate l’Italia tocca nell’ultimo quarto anche il più 19, congelando il match. Alla fine, i ragazzi di Sacchetti trionfano 95-87.

