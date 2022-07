Qualificazioni mondiali: Pozzecco ha scelto i 12 dell'Italia contro l'Olanda

03-07-2022 14:24

Ad Almere, città alle porte di Amsterdam, si disputerà domani l’ultimo match del gruppo H della prima fase di qualificazione ai Mondiali 2023 dell’Italia, che sarà impegnata, appunto, contro l’Olanda guidata da Maurizio Buscaglia. Gli azzurri di Gianmarco Pozzecco sono già qualificati alla seconda fase a gironi ma sarà comunque importante vincere per avere dei punti in più e il neo ct ha scelto i 12 che verranno utilizzati domani sera a partire dalle 19,30: Amedeo Della Valle, Marco Spissu, Paul Biligha, Stefano Tonut, Simone Fontecchio, Amedeo Tessitori, Giampaolo Ricci, Tommaso Baldasso, Achille Polonara, Alessandro Pajola, Luigi Datome e John Petrucelli. Lasciano quindi il raduno di Brescia Davide Alviti, Diego Flaccadori, Luca Severini e Tomas Woldetensae.

Queste le parole al sito della federbasket di Pozzecco, che è al suo primo match ufficiale dopo l’amichevole di sabato scorso persa con la Slovenia: “Inutile sottolineare l’importanza della gara contro l’Olanda. I nostri avversari sono abituati a giocare insieme e questo rappresenta per loro un vantaggio. Noi dovremo cercare di correre e controllare i rimbalzi in difesa. In questi giorni abbiamo visto, nelle qualificazioni al Mondiale, risultati a sorpresa e squadre blasonate andare in difficoltà contro avversari sulla carta apparentemente meno quotati. L’attenzione dovrà essere massima anche perché contro l’Olanda sarà la prima di un nuovo corso tecnico. In queste due settimane abbiamo inserito concetti che cominceremo a sviluppare già domani ma che troveranno continuità e fluidità nel corso dell’estate fino all’Europeo. Sono comunque molto contento di come i ragazzi si siano allenati fin qui”.