Qualificazioni US Open: per l'Italia solo Cocciaretto nel tabellone principale

27-08-2022 12:24

Nelle qualificazioni maschili dello US Open c’erano ben sette italiani impegnati nel turno decisivo ma purtroppo sono stati tutti eliminati: Riccardo Bonadio 6-4 6-3 dal tedesco Maximilian Marterer, Raul Brancaccio 4-6 6-1 6-4 dallo statunitense Christopher Eubanks, Francesco Maestrelli 3-6 7-6 7-6 dal portoghese Nuno Borges, Flavio Cobolli 7-6 5-7 6-1 dal ceco Tomas Machac, Matteo Arnaldi 6-4 7-6 dal colombiano Daniel Elahi Galan Riveros, Franco Agamenone 6-2 2-6 6-4 dallo svizzero Alexander Ritschard, e infine Andreas Seppi 7-5 6-2 dall’argentino Facundo Bagnis. Viceversa, in quelle femminili era impegnata solo Elisabetta Cocciaretto, e la giovane marchigiana ce l’ha fatta ad approdare al tabellone principale battendo per 7-6 6-2 la statunitense Whitney Osuigwe dimostrandoche sta continuando sulla via del recupero dopo un anno molto difficile.