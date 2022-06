Qualifiche Germania, Quartararo: "Felice del risultato"

18-06-2022 16:20

Ai microfoni di Sky Sport, Quartararo si è detto soddisfatto del secondo tempo nelle qualifiche in Germania: “Sono molto felice di questo risultato perché sappiamo perfettamente come, su questo circuito, sia fondamentale partire quantomeno nelle prime due file dello schieramento, specialmente per noi che facciamo fatica a superare quando siamo in gruppo. Sono riuscito a centrare il secondo tempo e sono davvero soddisfatto di questo risultato”.

“Domani mi attendo una gara lunga e complicata come sempre qui al Sachsenring – continua Quartararo -. Sinceramente dobbiamo ancora decidere quali gomme scegliere e proveremo a sfruttare anche il warm-up per prendere la decisione giusta. Dal mio punto di vista sono alcuni giorni che non sto benissimo (influenza, ndr) ma sulla moto non ho problemi, per cui domani sono pronto a dare tutto”.