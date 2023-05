Qualifiche Monaco, guaio Ferrari: Leclerc a rischio penalizzazione

Il monegasco è sotto investigazione da parte dei commissari per un impeding nei confronti di Lando Norris nel corso del Q3.

27-05-2023 19:35

Arriva una brutta notizia in casa Ferrari dopo le qualifiche di Monte Carlo: il padrone di casa Charles Leclerc è sotto investigazione da parte dei commissari per un impeding nei confronti di Lando Norris nel corso del Q3 delle qualifiche del GP di Monaco. Sarebbe sicuramente un altro episodio sfortunato contro il monegasco, che nel “suo” circuito non ha mai la Dea Bendata a favore.

Dopo la notizie di una possibile penalizzazione sono state queste le parole di Charles Leclerc :”Ho fatto di tutto per mettermi a sinistra, il timing era difficile da gestire. Sotto il tunnel non si vede nulla, è buio, ma so che il timing non era giusto. Ho fatto tutto quello che potevo quando ho avuto l’informazione. Ho avuto un weekend difficile, con una macchina complicata da gestire”.

Questo invece il pensiero di Norris al termine delle qualifiche di Monaco: “Mi aspetto che Charles venga penalizzato. L’ho visto davanti a me, è il team che dovrebbe pensare a queste cose. Penso però che anche Leclerc avrebbe potuto accorgersi del mio arrivo”.