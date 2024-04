Quando gioca Jannik Sinner contro Stefanos Tsitsipas in semifinale a Montecarlo 2024: data, orario, precedenti e dove vederlo in tv e streaming

Sabato 13 aprile l'incontro dell'azzurro che vale la finalissima sul torneo che apre la stagione sulla terra rossa: appuntamento in tv e streaming e in diretta con il nostro live testuale

Qualche incertezza di troppo, forse un accenno di riflessione che non ci si aspetta da Jannik Sinner, e la sfida contro Holger Rune è parsa più sofferta del dovuto. E, ripetiamo, non sarà anche la superficie dove esprime al meglio il suo tennis e la sua indubbia intelligenza tattica, ma sulla terra rossa di Montecarlo l’azzurro sta esibendo una qualità tennistica come mai prima.

Eliminato Rune in tre set – dopo (nell’ordine) Sebastian Korda e Jan-Lennard Struff -, Sinner si affaccia con un certo ottimismo alla semifinale del torneo del Principato di Monaco, dove se la vedrà con Stefanos Tsitsipas, testa di serie n° 12. La partita, ricordiamo, è prevista per sabato 13 aprile, il meteo promette di esaltare le bellezze della Costa Azzurra con un sole splendente, fino alla finalissima. Intanto Jannik si gode il n° 2 in classifica, confermatissimo.

Jannik Sinner e Stefanos Tsitsipas, semifinale di Montecarlo

Ha avuto qualche appannamento, rispetto a quanto mostrato fino ad ora a Montecarlo ma Sinner ha comunque portato il suo obiettivo avanti, conquistando una semifinale funzionale anche al ranking ATP considerato poi il forfait di Carlos Alcaraz e una certa incertezza sul da farsi.

Contro Rune ha mostrato qualche fragilità di troppo, ma Jannik nel complesso ha ribadito quanto affermato nelle ATP Finals, superando il danese. A Montecarlo ha esibito il suo stato di forma, la sua maturità tennistica e i miglioramenti raggiunti sul servizio, come sul dritto. In pratica, poi, qui può accrescere quel tesoretto utile a difendere il posto n° 2 in classifica, davanti all’infortunato Alcaraz.

Come già sottolineato, il progetto dell’azzurro si snoda lungo l’intero calendario, anche se a Monaco potrebbe non bissare il successo degli Australian Open e ai Miami Open.

Dove vedere Sinner-Tsitsipas in tv e streaming

Torniamo al match che segna per Sinner l’obiettivo minimo: l’attesa semifinale è programmata per sabato 13 aprile, orario da confermare.

La diretta testuale, esclusiva, come sempre sarà curata anche dalla redazione di Virgilio Sport nel nostro live.

Riepilogando, per seguire in tv e streaming l’azzurro in semifinale, ecco le coordinate di uno degli incontri clou di questi ultimi giorni del torneo:

Partita: Sinner-Tsitsipas

Data: 13 aprile

Orario: da definire

Diretta: Sky Sport Tennis

Streaming: Now e SkyGO

I precedenti

Chiudiamo con i precedenti tra questi giocatori, estremamente interessanti. Sono otto gli incontri disputati in via ufficiale tra il campione azzurro e il greco, avanti di cinque vittorie contro le tre del 22enne di San Candido.

La partita più recente tra i due risale al Round Robin dell’ultima edizione delle Nitto Atp Finals: doppio 6-4 per Jannik al PalaAlpitour di Torino. Mentre l’ultimo successo del rivale risale invece agli ottavi di finale degli Australian Open del 2023 in cinque set: 6-4, 6-4, 3-6, 3-6, 6-3.

Ora sarà Montecarlo a decidere se l’ago della bilancia dovrà subire una piccola revisione alla ricerca di un nuovo equilibrio.

