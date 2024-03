Quando si gioca Sinner-Shelton nei prossimi ottavi di Indian Wells 2024: data, orario e precedenti

Martedì 12 marzo in campo il campione altoatesino che sta dominando anche nel doppio atteso in serata oggi, 11 marzo. Info, orari e dove seguirla in diretta

11-03-2024 10:11

Nessuno come Jannik Sinner, in questo 2024, sta dimostrando quella mentalità che gli stessi addetti ai lavori faticano a incasellare in una definizione. E Indian Wells – anche in coppia con Lorenzo Sonego, nel doppio – ne è l’apoteosi.

L’attuale numero 3 del ranking ATP scenderà in campo oggi, 11 marzo, dopo le 20:30 italiane in coppia con l’amico per tentare una autentica impresa. Nulla di inaccessibile, visto quello a cui ci sta abituando. Poi, chiuso questo capitolo, dovrà focalizzarsi sugli ottavi del torneo singolare, che verranno disputati il giorno successivo.

L’azzurro ha iniziato l’anno con la prima vittoria in un torneo del Grande Slam, ovvero gli Australian Open (nessun italiano c’era mai riuscito prima di lui) e a seguire l’ATP di Rotterdam, conquistando il terzo posto in classifica, risultato mai ottenuto da un italiano prima di lui.

Sinner-Sonego, quando vederli in diretta a Indian Wells

La sfida Sinner/Sonego vs Granollers/Zeballos è in programma lunedì 11 marzo 2024 ed è valida per gli ottavi del Masters 1000 di Indian Wells. Sarà il secondo match sul campo 6 e inizierà non prima delle 20:30, ora italiana ma potrebbe slittare qualora i tempi lo richiedessero.

Il match sarà trasmesso in diretta sui canali di Sky. Sky Sport Uno, oppure Sky Sport Tennis. In diretta streaming sarà disponibile sempre sulle piattaforme NOW e l’applicazione SkyGO.

Per riassumere le informazioni elencate sopra:

Partita: Sinner/Sonego vs Granollers/Zeballos

Data: 11 marzo 2024

Orario: a partire dalle 20:30

Diretta: Sky Sport Uno, oppure Sky Sport Tennis

Streaming: Now e SkyGO

Sinner si prepara agli ottavi

Come illustrato a più riprese, Sinner può sfruttare a Indian Wells la prima, enorme occasione per riuscire a scavalcare Carlos Alcaraz nella classifica ATP.

Lo spagnolo aveva vinto l’ultima edizione, accumulando punti fondamentali nel consolidare e poi difendere la seconda piazza nel ranking. Secondo i calcoli che abbiamo spiegato qui, il ranking virtuale piazza già Jannik alle spalle di Djokovic ma il sorpasso andrà conquistato sul campo.

Dove vedere Sinner-Shelton in tv e streaming

La sfida iniziale, di questo Masters 1000 tra i più rilevanti del panorama americano, vedrà Sinner protagonista martedì 12 marzo quasi sicuramente in serale e dunque a notte fonda per l’orologio italiano.

Per chi volesse vedere in diretta o in streaming la partita potrà farlo su Sky Sport e in streaming su Now: Sky Sport Tennis sarà affiancato da Sky Sport Max o Sky Uno.

Riepilogando, per seguire in tv e streaming Jan, le principali informazioni sono le seguenti:

Partita: Sinner-Shelton

Orario: da definire

Diretta: Sky Sport Tennis

Streaming: Now e SkyGO

I precedenti

Anche se Sinner attraverso un periodo di forma indubbia, i precedenti dettano estremo equilibrio. Oltre a Djokovic, solo Shelton è riuscito a battere Jan nel recente passato. L’americano vinse 7-6 al terzo set a Shangai, Sinner era reduce dall’esaltante e faticoso successo di Pechino. La rivincita è giunta poco dopo, quando a Vienna Sinner si impose 7-6 7-5. Il bilancio quindi è di 1-1.

La conferenza stampa

In conferenza stampa, Jan si è mostrato cauto, molto misurato come sempre. “Quando non lavoro sto male, mi sento in pace con me stesso solo quando sono con la mia squadra, dando il meglio di me stesso in allenamento e in palestra. Questa è la mia ossessione”, ha detto Jannik nella conferenza stampa che ha anticipato il debutto.

“Ci sono stati dei momenti nei quali mi sono reso conto di aver fatto qualcosa di grande. Pensarci è normale e nonostante io viva poco sui social e non sia in Italia praticamente mai, ho sentito e continuo a sentire tutto questo incredibile affetto, e sono felice di questo. La cosa più importante per me, però, è continuare a lavorare, sono ossessionato dal lavoro, se non lavoro e non mi alleno sto male. Fare tutto questo, avere attorno il mio team, è la cosa più importante. Il successo è arrivato, pensiamo a nuove sfide”, ha continuato.

Ora sul suo percorso c’è Shelton, che vive una fase top della sua stagione: di certo sarà un match che saprà affascinare e dirci a che punto siamo, nel quadro di un progetto più ambizioso.

