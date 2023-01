03-01-2023 19:48

Il giorno della presentazione di Cristiano Ronaldo all’Al-Nassr è arrivato e il portoghese lo ha fatto a modo suo: “Il mio lavoro in Europa è finito. Molti club dall’Australia, dagli Stati Uniti, dal Portogallo hanno cercato di ingaggiarmi. Ho battuto tutti i record in Europa e voglio farlo anche qui. Sono venuto qui per vincere”.

Ronaldo, stipendio unico nella storia del calcio

Ronaldo adesso è fuori dal “calcio che conta”, ma sicuramente lo stipendio è da top club, anzi di più. Il cinque volte Pallone d’Oro infatti guadagnerà circa 200 milioni di euro all’anno per due anni e mezzo da calciatore. Una cifra mai vista nel mondo del pallone: 200 milioni equivalgono a 16,6 milioni di euro al mese, 550.000 euro al giorno, 23.000 euro all’ora, 382 euro al minuto. Dal 2024 al 2030 invece avrà il ruolo di ambasciatore per i Mondiali, per un guadagno complessivo di un miliardo di euro.

Ronaldo, casa da sogno e patrimonio arricchito

Ronaldo è pronto per una vita da principe d’Arabia, che trascorrerà nella sua casa da sogno: ci sono otto camere da letto, una piscina olimpionica, una sala ricevimenti con cascata, oltre a tre ville più piccole per gli ospiti. L’ex Juventus, prima di firmare con l’Al-Nassr, aveva secondo Forbes un patrimonio personale di circa 350 milioni di euro. Adesso, “qualcosina” in più.

Ronaldo batte Messi e spunta una clausola

Ronaldo ha superato così il suo collega e rivale di sempre Lionel Messi (che al Paris Saint Germain percepisce un ingaggio annuo pari a 123,87 milioni di euro): adesso è il portoghese a issarsi al vertice dei paperoni dello sport. Terzo posto per la star Nba LeBron James, con uno stipendio di circa 116 milioni di euro all’anno.

C’è però un dettaglio abbastanza significativo da sottolineare nell’accordo con l’Al-Nassr: secondo Marca, una clausola inserita nel faraonico contratto firmato da Cristiano Ronaldo permetterebbe al portoghese di andare in prestito al Newcastle (club di proprietà araba), qualora dovesse centrare la qualificazione alla Champions League. Una speranza per CR7 di giocare la sua competizione preferita, in caso contrario resterà in Arabia Saudita dove non dovrebbe passarsela troppo male.