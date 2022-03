Quartararo: "Ho spinto per il podio. Argentina? Sarà la più difficile"

20-03-2022 11:30

Il campione mondiale in carica della MotoGp, Fabio Quartararo, è arrivato secondo al GP d’Indonesia subito dopo Miguel Oliveira. Inedito il circuito (quello di Mandelika), avverse le circostanze: la partenza è stata posticipata di un’ora e un quarto a causa di un forte acquazzone.

Così, il pilota francese subito dopo la gara : “Avevamo la possibilità di vincere, ma poi è arrivata la pioggia. Quando ero dietro Rins al quinto posto ho capito che avrei potuto farcela. Non vedevo bene con il casco, ma ho capito che Zarco e Miller stavano lottando e che quello era il momento di spingere per salire sul podio. Sono contento dei sorpassi che ho fatto. So già che l’Argentina sarà la corsa più difficile dell’anno. Ma io io posso solamente dare il massimo. Non mi sono mai sentito così bene sull’acqua, è la prima volta che sento così la moto”.

