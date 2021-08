Quartararo: "Non mi sentivo così bene"

Il centauro della Yamaha Fabio Quartararo ha commentato il suo terzo posto nelle qualifiche del Gp di Gran Bretagna: “Sono contento della prima fila, ma ad essere onesti, non mi sono sentito così bene con la gomma morbida dietro in qualifica. Normalmente sento molto più grip con la gomma morbida rispetto a oggi, ma sono comunque in prima fila e questo era il nostro obiettivo principale. Sono solo un po’ deluso dalle qualifiche”.

C’è fiducia per la gara: “Il ritmo con la gomma media è ottimo. Siamo abbastanza veloci e questa è la cosa più importante per la gara. Domani farò del mio meglio. Penso che abbiamo un grande potenziale per lottare per il podio e la vittoria, ma ci avvicineremo passo dopo passo. Mi sento bene e il nostro ritmo è buono”.

OMNISPORT | 28-08-2021 21:34