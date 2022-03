Quartararo: "Siamo più lenti, me l'aspettavo"

04-03-2022 19:18

Il centauro della Yamaha Fabio Quartararo ha parlato dopo l’ottavo tempo nelle libere del Gp del Qatar, prima prova del Mondiale di MotoGp. Il campione del mondo non è contento: “Nella FP2 il feeling con la mia moto non è stato eccezionalo. Ho spinto a tutta, come se avessi dovuto realizzare un tempo sull’1:53 basso, ma non sono mai arrivato a quel livello. C’è poco da dire, dobbiamo lavorare e tanto sulla M1. Il ritardo rispetto ai rivali era quello che mi aspettavo”, ha detto dopo le libere”.

“Non mi lamenterò ora e non mi lamenterò fino a Valencia. Non c’è niente da fare, ma non è normale essere 10 Km/h più lenti. Non ho le sensazioni che avevo lo scorso anno. Spero che in Yamaha si guardi a quello che la Suzuki ha fatto col motore”.

Nel corso della sessione pomeridiana il pilota soprannominato “El Diablo” ha avuto anche un piccolo intoppo con la sua moto. La spiegazione: “Ho avuto un problema con l’holeshot che era rimasto inserito. Quando ho spinto il pulsante in basso per cambiare mappatura si è ribaltato e ha bloccato il freno posteriore. In qualche modo ho dovuto rimetterlo a posto e sono stato in grado di continuare senza problemi”.

OMNISPORT