Quartararo: "Slogata una caviglia, poteva andare peggio"

Il centauro della Yamaha Fabio Quartararo ha spiegato di essersi slogato la caviglia dopo la caduta nella seconda sessione di prove libere in Gran Bretagna: “Mi sono un po’ slogato la caviglia, quindi ci metteranno del ghiaccio e del nastro adesivo per rinforzarla. Dovrebbe essere a posto domani”.

“Il mio piede sinistro è un po’ dolorante, ma niente di troppo serio. Sono stato al centro medico ed era tutto a posto. Sulla moto non è un problema, solo quando cammino ho molto dolore. Ma, onestamente, la cosa più importante è che in sella non ho dolore. Non stavo spingendo al limite con la gomma media. Stavo facendo il mio ritmo e sono stato abbastanza impressionato dai miei tempi sul giro. In quel momento ho capito che con le soft avrei potuto essere molto più veloce. Sapevo che avrei lottato per le prime tre posizioni, ma non mi sarei mai aspettato di essere primo per mezzo secondo”.

OMNISPORT | 27-08-2021 22:04