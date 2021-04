Quattro positività al Covid-19, sospesi i Mondiali maschili di curling

Proprio sul più bello è arrivata la doccia fredda sui Mondiali maschili di curling che si stanno svolgendo a Calgary, in Canada. O meglio, si stavano svolgendo, perché essendo stati riscontrati dei casi di positività al Covid-19 il programma è stato sospeso e riprenderà solo quando i diretti interessati saranno di nuovo negativi ai tamponi effettuati tra venerdì e sabato.

I casi sarebbero quattro e coinvolgerebbero tre nazionali, non necessariamente quelle che devono disputare i playoff.ma, come riporta il telecronista di Eurosport Dario Puppo sulla sua pagina Facebook, anche altre quattro squadre sarebbero state individuate come “close contact” e dovrebbero essere sottoposte alla quarantena, che nello Stato dell’Alberta è di due settimane.

Non sarebbe coinvolto nessun membro dell’Italia, che sta tornando a casa. Tra ieri pomeriggio e stanotte avrebbero dovuto disputarsi il secondo dei due turni preliminari tra Stati Uniti e Svizzera, la semifinale tra la vincente di questo match e la Russia e l’altra semifinale tra Svezia e Scozia.

OMNISPORT | 11-04-2021 10:48