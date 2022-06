Queen's, Musetti si ritira per un Infortunio muscolare: Wimbledon a rischio

13-06-2022 18:26

Avventura poco fortunata per Lorenzo Musetti al Queen’s, ATP 500 che sull’erba di Londra segna per tradizione l’ultima tappa di avvicinamento a Wimbledon.

Il tennista carrarese, numero 74 del ranking ATP e già reduce dalla precoce eliminazione al primo turno a Stoccarda contro Basilashvili, è stato infatti costretto al ritiro a causa di una scivolata nel corso del primo gioco del secondo set del match contro il kazako Alexander Bublik, numero 37 del mondo.

Musetti, che aveva perso il primo set per 6-3, è stato preso in contropiede da un rovescio incrociato dell’avversario perdendo l’appoggio del piede destro e subendo un brutto colpo all’altezza dell’adduttore della coscia sinistra.

L’intervento del fisioterapista non è bastato a Musetti per tornare in campo e il ritiro è stato inevitabile. Un brutto colpo, che rovina una prima parte di stagione discreta, che aveva visto Musetti arrivare agli ottavi a Montecarlo, Barcellona e Madrid, ma che soprattutto mette in discussione la partecipazione al torneo di Wimbledon, al via lunedì 27 giugno,