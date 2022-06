Queen's, sorteggio impegnativo per Berrettini

11-06-2022 15:09

Si annuncia non semplice il cammino di Matteo Berrettini verso la riconferma al Queen’s. Il tennista romano, tornato sui campi a Stoccarda due mesi e mezzo dopo l’operazione alla mano destra, si presenterà da campione in carica al prestigioso torneo londinese sull’erba, torneo 500 nonché storica prova generale in vista di Wimbledon.

Il sorteggio del tabellone non è stato infatti favorevole per Berrettini, testa di serie numero 2, che al primo turno se la vedrà con il temibile inglese Daniel Evans e che nell’eventuale proseguimento del torneo dovrà affrontare uno tra Lorenzo Sonego e Andy Murray al secondo turno e uno tra Denis Shapovalov, Tommy Paul, Frances Tiafoe e Stan Wawrinka al terzo. In semifinale possibile incrocio con il numero tre del seeding Cameron Norrie.

Sulla carta più agevole il tabellone della parte alta, dove il favorito sarà Casper Ruud, accreditato del numero 1 del seeding e dove compare anche Lorenzo Musetti, che al primo turno se la vedrà con il temibile kazako Alexander Bublik.