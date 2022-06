Queen's, subito fuori Cameron Norrie

13-06-2022 20:12

Inizio con sorpresa per il torneo del Queen’s.

L’edizione 2022 del celebre torneo londinese su erba, che precede tradizionalmente Wimbledon, ha infatti perso già al primo turno la testa di serie numero 3 Cameron Norrie, battuto in tre set dal bulgaro Grigor Dimitrov con il punteggio di 6-7(2), 6-1, 6-4.

Norrie, numero 12 del mondo e vincitore di due tornei in stagione, a Delray Beach e a Lione, avrebbe potuto affrontare Matteo Berrettini, numero 2 del seeding, nell’ipotetica semifinale, rivincita della finale 2021 vinta proprio dall’azzurro.

Una buona notizia, quindi, per il tennista romano, reduce dal trionfo a Stoccarda e che ha nella difesa del titolo al Queen’s l’obiettivo fondamentale per non sprofondare in classifica in vista dell’anomala edizione di Wimbledon che non assegnerà punti e che vedrà quindi Matteo perdere il bottino accumulato nel 2021 con il percorso fino alla finale, persa contro Novak Djokovic.

Tra gli altri risultati del primo turno spiccano i successi del britannico Jack Draper sulla testa di serie numero 4, lo statunitense Taylor Fritz, sconfitto con un secco 6-3, 6-2 e dello spagnolo Alejandro Davidovich Fokina contro il connazionale Alberto Ramos Viñolas (7-5, 6-4).

Successo sofferto per Marin Cilic: il croato, numero 17 del mondo, reduce dalla semifinale al Roland Garros, si è imposto in tre set contro il britannico Liam Broady, numero 137 del ranking ATP, con il punteggio di 6-1, 4-6, 7-5.