Quel like di Stefano De Martino alle foto di Belen che emoziona

A volte un like può assumere significati inattesi e insperati per quanti auspicano che risiedano, dietro a questi gesti impulsivi, nuovi scenari. Così Stefano De Martino avrebbe espresso la sua preferenza nei riguardi delle foto che ritraggono suo figlio Santiago con l’intento di lanciare segnali di distensione a Belen, la quale non può definirsi ex ma neanche in questa fase nel pieno del proprio ruolo. Alcuni leggono in un cuore l’inizio di una nuova fase, altri tra cui i followers della coppia solo la conferma dell’amore per il piccolo Santi del suo papà.

Stefano De Martino e il like alle foto di Belen

Assorbito dalle attività che lo riguardano, alla ripresa di Made in Sud, programma in onda su Rai Due che lo vede per la prima volta in un ruolo da showman completo, totale, Stefano non ha mai palesato la sua versione dei fatti. Non almeno come ha deciso di fare Belen, in un video postato su Instagram girato nel bagno di casa sua in una versione inedita, offrendosi in una veste nuova per quanti la avevano sempre osservata e studiata sopraffatti dal suo cuore selvaggio, da quel carattere indomito e affascinante.

Le parole di Stefano De Martino sulla scelta del silenzio

“Sono consapevole del fatto che finora la mia vita privata sia stata parte integrante di quella pubblica – aveva affermato Stefano a Sorrisi e Canzoni Tv – e spero che le persone comprendano e mi perdonino se oggi, forse anche per l’età, preferisco che quella parte rimanga appunto privata”. Nulla di diverso, nella sostanza, da quanto palesato nella diretta di Domenica In a cui aveva preso parte. In fondo, se è vero che è stato De Martino a manifestare l’intenzione di sospendere la loro relazione, ha ora una posizione da difendere. Anche dai sospetti che sia lui ad aver mancato nei confronti di Belen.

Il video di Belen in cui parla della crisi con De Martino

“Non mi assumo nemmeno la responsabilità delle colpe perché sono una mamma, tengo alla mia famiglia, tengo al mio rapporto”, aveva detto tra l’altro la Rodriguez in quel video di chiarimento dopo la pubblicazione delle foto in cui compariva con suo fratello Jeremias e l’ex fidanzato, il pilota Andrea Iannone.

Il clan Rodriguez, intanto, si è ritirato sul lago di Como, complice il ritorno a Milano di Cecilia Rodriguez che ha trascorso la quarantena in Trentino nelle proprietà del fidanzato Ignazio Moser. Con loro, il fido Mattia Ferrari, che è comparso anche nelle stories di Cecilia. Non un cenno al cognato, ovviamente. Soprattutto dopo che i sospetti si sono circoscritti al ruolo delle famiglie di origine della coppia, in particolare a quanto fatto e detto dalla sorella di Belen e i genitori.

Il ruolo delle famiglie nella crisi tra Belen e Stefano De Martino

Da Napoli, dove Stefano si trova per questioni di lavoro e dove è tornato forse anche per ritrovarsi, in compagnia della mamma Maria Rosaria e del fratello Davide, non trapela nulla di più. A parte quel like a Santiago che rimane il punto fermo, anche in questa separazione.

VIRGILIO SPORT | 16-06-2020 17:09