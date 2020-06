Belen sotto accusa confortata dal clan Rodriguez, De Martino tace

La sofferenza palesata da Belen attraverso i social, in particolare dopo la pubblicazione su Instagram del video confessione sulla presunta crisi con il marito, Stefano De Martino, non si placa. Forse non abbiamo mai osservato le fragilità di una figura così energica, indomita e stupefacente come Belen e non siamo stati pronti a comprendere la profondità del malessere che ha colto questa donna. Una donna che soffre come tutte, ha tenuto a confessare al suo pubblico travolta dai sospetti che si potesse riaccendere una parentesi consolatoria con l’ex, il pilota Andrea Iannone.

Belen distante da Stefano De Martino: il silenzio a Domenica In

“Non me lo aspettavo e non me ne assumo la responsabilità, perché sono una mamma, tengo alla mia famiglia, tengo al mio rapporto. Sono una donna che soffre come tutte le altre”, il passaggio chiave del video messaggio di Belencita.

Con Stefano le cose non stanno andando bene, non si sono aggiustate. Con De Martino i rapporti non sono ripresi nel modo migliore e quanto asserito con spirito e una certa distanza dal conduttore di Made in Sud durante la diretta di Domenica In sono la manifestazione di mantenere sotto stretto riserbo la sua personale intenzione in relazione al suo matrimonio. Nonostante le allusioni legate alla gelosia della moglie, che pare sia incline al controllo ritenuto soffocante dal ballerino.

Neanche Mara Venier è riuscita ad estorcere una frase di senso compito, sulle nozze e sul rapporto con Belen Rodriguez: Stefano continua a parlare solo ed esclusivamente del suo lavoro. Non ha ceduto e ha tirato dritto per la sua strada, cosciente che una parola in più, pronunciata adesso, cambierebbe tutto. Per sé, per Belen e anche per il loro bambino.

La pausa sul lago di Como di Belen e del clan Rodriguez al completo

Invece va ancora tutto capito, definito, se è a rompere quel matrimonio ricucito con la forza della passione e l’illusione che fossero reciprocamente l’esatta corrispondenza è stata una lite o altro, come suppongono altri, legato agli equilibri familiari molto complessi che inquinano la relazione tra i due. Secondo Oggi, proprio le limitazioni imposte alla famiglia De Martino e alle divergenze avrebbero aumentato il divario tra loro e concorso alla rottura.

In questo weekend, Belen e famiglia si sono trasferiti sul lago di Como, a Sala Comacina, piccolo borgo affacciato su questo meraviglioso scenario lombardo. Il clan Rodriguez era al completo, in questa trasferta: oltre ai genitori della showgirl erano presenti anche Cecilia e Ignazio Moser, rientrati a Milano dopo aver trascorso la quarantena in Trentino, tra le vigne di proprietà della famiglia del corridore e modello. Haters in agguato la attaccano con osservazioni inopportune e volte a ferirla: Belen replica, ma è travolta dal vortice di commenti senza tregua.

Per ora non vi è nulla che sia riconducibile a Stefano. Solo le foto della sua auto carica di bagagli, mentre lascia Milano e l’appartamento condiviso con Belen e Santiago.

VIRGILIO SPORT | 15-06-2020 17:16