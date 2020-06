Belen si toglie la fede: le certezze sulla crisi con De Martino

L’unica certezza che abbiamo, in merito alla frattura tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino riguarda il ritorno di Cecilia e Ignazio Moser a Milano. L’abbraccio tra le sorelle, mostrato pubblicamente su Instagram, segna il momento di estremo sconforto e turbamento di Belen che, pur rispettando gli impegni professionali e familiari legati al suo piccolo Santiago, non ha fatto segreto del momento di difficoltà che sta affrontando la showgirl argentina.

L’allontanamento di De Martino da Belen: arriva in soccorso Cecilia Rodriguez

Stefano De Martino vive ormai lontano da Milano e da Belen. Le incomprensioni che li avevano allontanati una prima volta, potrebbero aver condotto all’esplosione di questa nuova crisi amplificata dalla quarantena. Della famosa lite, di cui vi abbiamo riferito, vi sono testimonianze e non ancora una smentita da parte dei due. Ma quel che è stato documentato riguarda solo il fugace saluto a Santiago di Stefano e la partenza da Milano del ballerino e conduttore con la mamma Maria Rosaria e il fratellino Davide (e auto piena di bagagli) alla volta di Napoli. Lì, infatti, è impegnato nella registrazione delle nuove puntate di Made in Sud.

Stefano De Martino: lontano dalla gelosia di Belen

Mentre Belen ha palesato il proprio malessere in un video su Instagram, in cui ha anche accennato alla sofferenza che sta patendo, Stefano ha rilasciato delle dichiarazioni tempo dopo a Tv Sorrisi e Canzoni in cui ha manifestato di voler adottare un profilo di estrema cautela. Anche se le sue stories in barca, al largo di Napoli, tra le isole e la Penisola Sorrentina, hanno suggerito una sorta di allontanamento da Belen e dalla sua famiglia.

A dividere la coppia – stando alle fonti del settimanale Oggi – sarebbe la gelosia di Belen, sospettosa e opprimente nei riguardi di De Martino che sta vivendo una fase professionale che gli ha portato anche nuovi, presunti incontri.

Il ruolo di Iannone nella crisi tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino

Così, tra il susseguirsi di indiscrezioni sul ruolo delle reciproche famiglie di origine dei due e il tempo che scorre, Belen ha di nuovo tolto la fede. E in ciò non pare abbia un ruolo l’ex compagno, il pilota di MotoGP Andrea Iannone, che ha rivisto a Milano.

Dopo Giulia De Lellis, la quale non ha mai avuto un rapporto di reciproca simpatia con le Rodriguez, per Iannone l’amore è una cosa semplice, molto meno impegnativa rispetto al passato recente.

