Belen e De Martino sempre più distanti: Iannone stronca il gossip

Può essere una replica, quel selfie di Andrea Iannone, alla sua presunta vicinanza a Belen dopo la crisi con Stefano De Martino, scaturita da una lite?

Forse non è un comunicato in senso stretto da parte del pilota, ma vorrebbe rivelarsi una prova seppure debole, occasionale del desiderio di Iannone di non vedersi trascinato nel triangolo ovvio a causa delle foto pubblicate dal settimanale Oggi che lo ritraggono vicino alla ex Belen e a suo fratello Jeremias, di cui è molto amico.

Belen e Andrea Iannone: il selfie con una nuova compagna confonde gli equilibri

Il pilota ha condiviso tra le stories una foto molto intima con una delle gemelle influencer Jas & Jay, note per la loro partecipazione a Mezzogiorno in famiglia, programma Rai, e per essere figlie del cantautore Carlo Gigli. Archiviata definitivamente la storia con l’influencer ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne Giulia De Lellis, il pilota non intende affrettarsi.

Certo, Iannone non ha voluto esprimersi sulla cena e sull’incontro con la ex argentina, in evidente difficoltà con il marito Stefano come lei stessa ha ammesso in un video messaggio, postato sul suo profilo Instagram, in cui ha stigmatizzato certe indiscrezioni e ribadito, comunque, la sofferenza che sta vivendo come donna.

“Questo è un momento molto difficile per me – ha spiegato -, anche perché non me l’aspettavo, non mi assumo nemmeno la responsabilità delle colpe perché sono una mamma, tengo alla mia famiglia, tengo al mio rapporto. Sono una donna che soffre come tutte le altre e quando vedo che si scrivono certe cose sul mio conto, non ci sto”.

Stefano De Martino: cautela e discrezione sulla crisi con Belen

Una allusione alquanto esplicita alla situazione che la vede di nuovo in conflitto con De Martino, il quale nella ricostruzione fatta si è trasferito a Napoli per riprendere Made in sud, al fianco di Fatima Trotta. Dalla sua, il ballerino e conduttore ha scelto una via simmetricamente opposta a quella della consorte, optando per un cauto silenzio sul tema che sta così appassionando gli estimatori di entrambi.

In fondo, la separazione è stata un fallimento, aveva detto Stefano all’indomani della loro riunione.

VIRGILIO SPORT | 10-06-2020 11:58