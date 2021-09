Questa sera inizio ufficiale per l'Europa League

Parte questa sera l’ Europa League che attraverso la fase a giorni e poi le partite ad eliminazione diretta condurrà nel prossimo Maggio alla finale di Siviglia al Ramon Sanchez Pizjuan .

Le 15 gare di oggi sono suddivise nei due canonici orari 18.45 e 21.00. Ad aprire le danze, nel tardo pomeriggio sarà proprio la Lazio di mister Sarri impegnata in Turchia contro il Galatasaray . C’è da dimenticare la sconfitta opaca di San Siro per i capitolini e acciuffare subito punti preziosi in un girone non certo facile. “Questo è un gruppo da Champions League” ha ammesso Fatih Terim, avversario di Maurizio Sarri alla sua prima europea con i biancocelesti. Nell’altra sfida pronte a darsi battaglia Lokomotiv Mosca e Marsiglia.

Una delle partite più belle e affascinanti di questa prima giornata di Europa League è Rangers-Lione . Dopo aver totalizzato solo due punti nei primi tre turni di Ligue 1, la truppa dell’ex Bayer Leverkusen Peter Bosz sembra che abbia cominciato a ingranare grazie ai due successi consecutivi contro Nantes e Strasburgo. Il Lione gioca un calcio molto offensivo, il Rangers in casa – ora che è tornato il pubblico sugli spalti – è ancora più temibile in campo europeo e così i presupposti per una partita spettacolare ci sono tutti.

Il Betis è arrivato direttamente alla fase a gironi di Europa League. Il Celtic invece ha dovuto eliminare l’Az, nell’ultimo turno dei playoff, per qualificarsi alla parte finale della manifestazione dopo essere stato eliminato dalla Champions. Ma, oltre questo, la formazione di Pellegrini è ampiamente favorita in questa prima partita. Che vedrà gli spagnoli vogliosi di partire con il piede giusto.

Il Bayer Leverkusen è finito in uno dei gironi all’apparenza più equilibrati e incerti di quest’edizione dell’Europa League: lo stesso delle sopra citate Betis e Celtic. Ad esclusione degli ungheresi del Ferencvaros , sulla carta i meno competitivi del gruppo G, le altre due sembrano in grado di tenere testa ai tedeschi, che come le Aspirine vantano una discreta esperienza in campo internazionale.

Luciano Spalletti non avrebbe potuto sperare in un inizio migliore per il suo Napoli in campionato. Dopo tre partite gli azzurri sono a punteggio pieno e guardano tutti dall’alto verso il basso, in compagnia di Roma e Milan. Al King Power Stadium, contro il Leicester , è subito scontro tra le due squadre che sulla carta dovrebbero contendersi il primo posto, l’unico che permette di volare agli ottavi bypassando gli spareggi. Hanno già giocato, invece, le altre due formazioni inserite nel gruppo C: i polacchi del Legia Varsavia hanno prevalso sullo Spartak Mosca . Ora tocca alle favorite, in una gara che si preannuncia equilibrata e tra le più interessanti della notte europea.

Nel gruppo B dell’Europa League, insieme a Psv e Real Sociedad , ci sono anche Monaco e Sturm Graz . Ecco, ogni partita vale dei punti pesanti. Soprattutto questa, che vede due delle più serie candidate – insieme ai francesi – per il passaggio del turno. Un esordio importante quindi, sia per la squadra allenata da Schmidt che quella guidata da Alguacil. Due tecnici preparati, che si stanno mettendo in evidenza nel panorama internazionale.

Tra Monaco e Sturm Graz c’è una squadra ampiamente favorita. Quella del Principato, ovviamente, allenata da Kovac. Che è andata davvero vicina alla qualificazione alla Champions League, eliminata dalla Shakhtar Donetsk di De Zerbi. Fabregas e compagni sono stati davvero sfortunati nell’ultimo playoff, e adesso si tuffano nell’Europa League con la consapevolezza di poter arrivare almeno ai sedicesimi di finale. Non sarà certamente un compito facile: nello stesso raggruppamento ci sono anche Real Sociedad e Psv . Ma contro gli austriaci, stasera, il compito dovrebbe essere davvero agevole.

Completano il quadro della prima giornata di Europa League Dinamo Zagabria-West Ham , Lokomotiv Mosca-Marsiglia , Midtiylland-Ludogorets , Rapid Vienna-Genk e Stella Rossa-Braga con calcio d’inizio alle 18.45; Francoforte-Fenerbache , Brondby-Sparta Praga e Olympiacos-Antwerp con inizio invece alle ore 21.00.

OMNISPORT | 16-09-2021 13:01