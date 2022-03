QUIZ - MotoGP: tutte le curiosità del mondo su due ruote

12-03-2022 09:40

Il motomondiale ha una storia molto lunga, fatta di record e curiosità interessanti. Tra i piloti, per esempio, c’è chi ha toccato velocità di oltre 360 km/h e chi ha corso con una scuderia sempre diversa. Non sempre, però, dietro ai record ci sono degli esiti positivi: c’è anche chi spicca per i suoi risultati negativi.

Insomma, quel che è certo è che il mondo a due ruote nasconde molte sorprese e che persino i più grandi appassionati non conoscono. E tu pensi di sapere tutte le ‘chicche’ del motomondiale? Conosci veramente ogni record raggiunto? Se pensi di essere un tuttologo di questo mondo ti sfidiamo a metterti alla prova con il nostro quiz sulle curiosità della MotoGP.

