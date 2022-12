QUIZ - Quante ne sai sullo sport del 2022?

30-12-2022 16:40

L’anno volge al termine. Le emozioni sportive non sono state poche e ripercorrerle con la mente dà ancora i brividi: lo scudetto in volata del Milan di Pioli, la rimonta incredibile di Pecco Bagnaia in MotoGP fino alla conquista del Mondiale, il successo dell’Italvolley in Coppa del Mondo…

Come ultima “sfida”, prima di festeggiare il nuovo anno, vogliamo mettervi alla prova: quanto siete ferrati riguardo agli avvenimenti sportivi degli undici mesi? Vi ritenete degli esperti e sul pezzo su ogni statistica? Allora rispondete al nostro Quizzone Sportivo del 2022!

